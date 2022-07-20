Аналитик рассказал об использовании властями иностранной валюты

Аналитик Миронюк допустил накопление валюты Банком России и Минфином в фондах

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что сейчас нет точной информации о том, как Банк России и Минфин распорядятся иностранной валютой, приобретаемой у «дружественных» стран. Его слова приводит «Прайм».

Специалист рассказал об использовании властями иностранной валюты и допустил, что Банк России и Минфин выберут накопление средств в резервах и фондах, чья структура отчасти повторит устройство прежних международных резервов. Кроме того, ведомства могут наращивать портфель государственных долговых бумаг, а также покупать их с расчетом будущих инвестиций в «дружественные» страны.

Аналитик также допустил рост доли зарубежной валюты в форме наличных денег и золота. По его мнению, у «мягких» валют есть

скромные инвестиционные возможности. При этом уровень инфляции в «дружественных» государствах ниже, чем на Западе.

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