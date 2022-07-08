Россиян призвали сохранить доллары

Экономист Верников призвал россиян не продавать доллары до их роста до 75 рублей

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что в ближайшее время доллар окажется в боковом коридоре и будет колебаться на уровне 55-68 рублей. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Верников призвал россиян не продавать доллары и сохранить их, поскольку к концу 2022 года в результате роста они могут оказаться на уровне 75 рублей. Экономист напомнил, что слишком крепкий рубль не является выгодным для экономики России, поэтому власти страны стремятся стабилизировать его курс и направить к оптимальным показателям.

«Поэтому в случае, если доллар приблизится к отметке 55 рублей, они активизируют словесные интервенции для ослабления рубля, а также попытаются поднять курс через покупку валют недружественных стран», — допустил он.

Кроме того, Россия постепенно возобновляет импорт из «дружественных» стран — например, поставки из Турции достигли максимума с декабря 2021 года. Также восстанавливается потребкредитование, что приведет к росту платежеспособного спроса. Поэтому в июле следует продавать доллар в районе 68 рублей, однако осенью этот показатель может быть превышен.

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