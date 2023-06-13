США признали негативное влияние санкций на доллар

Глава Минфина Йеллен: санкции США мотивировали страны искать альтернативы доллару

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американские санкции мотивируют страны искать альтернативы доллару. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов», — сказала она.

По словам министра, на данный момент для большинства государств не существует значимых путей обхода использования американского доллара в качестве резервной валюты.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что конец доминирования американского доллара близок на фоне роста популярности китайского юаня. По его словам, в текущей геополитической ситуации многие страны решают перейти к расчетам за пределами доллара и евро, в то время как Пекин движется к снятию валютных ограничений.