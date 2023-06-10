Глава ВТБ спрогнозировал конец доминирования доллара

Глава ВТБ Костин предрек конец доминирования доллара на фоне роста популярности юаня

Глава ВТБ Андрей Костин в беседе с Reuters заявил, что конец доминирования американского доллара близок на фоне роста популярности китайского юаня.

Он подчеркнул, что в текущей геополитической ситуации многие страны переходят к расчетам за пределами доллара и евро, в то время как КНР движется к снятию валютных ограничений.

«Долгая историческая эпоха доминирования американского доллара подходит к концу», — сказал он. По словам Костина, китайские власти понимают, что страна не сможет стать «мировой экономической державой номер один», если они сохранят юань в качестве неконвертируемой валюты.

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова сообщила, что в июне курс доллара США может вырасти до 84-86 рублей. По словам эксперта, для укрепления американской валюты есть ряд причин. Одна из них — обострение геополитической ситуации, которая создает неопределенность для рынков.