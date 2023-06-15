Экономист допустил создание единой валюты в странах Ближнего Востока

Экономист Зарипов допустил создание единой валюты на Ближнем Востоке

Государства Ближнего Востока могут создать единую валюту, заявил экономист, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. Об этом пишет РИА Новости.

«Неплохо бы создать единую валюту для стран Ближнего Востока или цифровую валюту», — допустил он. Экономист подчеркнул, что еще ливийский политик Муаммар Каддафи пропагандировал идею золотого динара как единой валюты стран Ближнего Востока. По мнению Миронова, ему помешали США.

«Поскольку это подрывало мировую торговлю, основанную на расчетах в долларах», — добавил он.

Ранее стало известно, что Аргентина и Бразилия хотят создать единую валюту, чтобы избавиться от зависимости от доллара США. Новая межнациональная валюта позволит странам, использующим ее, увеличить товарооборот и облегчить налогообложение, считают эксперты.