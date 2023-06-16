Путин назвал экономику США великой

Президент Путин: у России нет цели дедолларизации мировой экономики

У России нет и никогда не было цели дедолларизации отечественной или мировой экономики, заявил президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия велась на сайте форума.

По его словам, влияние той или другой валюты на мировую экономику напрямую связано с экономическим потенциалом страны, которая является эмитентом этой валюты. Экономика США является великой экономикой, признал Путин и назвал это очевидной заслугой американского народа. Однако он подчеркнул, что сейчас по паритету покупательной способности она уступает китайской.

Путин также напомнил, что даже без дополнительных усилий со стороны России или других государств доля доллара в резервах стран мира снижается. Эту тенденцию президент объяснил тем, что США используют свою валюту в качестве «инструмента вооруженной борьбы», тем самым подрывая свое могущество в сфере мировых финансов.

В ходе выступления на ПМЭФ Путин ранее призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат». Для этого он предложил ввести новые требования к системе профессионального образования, а также повысить производительность труда, в том числе с помощью автоматизации и новых систем управления.