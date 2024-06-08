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11:43, 8 июня 2024Мир

Зимбабве захотело вступить в БРИКС

Путин обсудил с президентом Зимбабве вступление страны в БРИКС

Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва обсудил с Владимиром Путиным вопрос вступления его страны в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что Зимбабве хочет вступить в союз, президент страны рассказал в интервью информационному агентству на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Да, я говорил об этом с президентом Путиным на встрече один на один. Я сообщил ему, что обсуждал эту тему до этого со своим братом, президентом ЮАР Сирилом Рамапосой. Это наше стремление», — заявил Мнангагва.

Политик отметил, что ни одна из стран, которые уже входят в БРИКС, не возражают против членства Зимбабве, а он «чувствует себя комфортно во всех этих странах».

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Ранее Мнангагва поблагодарил председателя комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений Дмитрия Мазепина за гуманитарную помощь. Выступая на пленарном заседании, политик отметил, что гуманитарная помощь была поставлена очень вовремя на фоне климатических вызовов, с которыми столкнулось Зимбабве.

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      Никита Савин
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