Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:40, 4 июня 2024Мир

Турция захотела присоединиться к БРИКС

Глава МИД Фидан заявил о намерении Турции присоединиться к БРИКС
СюжетРоссия и НАТО:
Хакан Фидан

Хакан Фидан

Турция хотела бы присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на министерской встрече в России. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, сообщает South China Morning Post (SCMP).

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году», — отметил дипломат.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства в ходе мероприятия в Пекине подчеркнул, что рассчитывает посетить встречу министров БРИКС в России, чтобы обсудить возможность присоединения входящей в НАТО Турции.

Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что БРИКС должен расширяться при согласии всех стран-членов, входящих в клуб. С соответствующим заявлением он выступил в ответ на вопрос о том, как Нью-Дели оценивает стремление Таиланда стать членом объединения.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии раскрыли тайные уступки Байдена по строительству «Северного потока-2»

      Бывшего белорусского гребца Шурмея заочно арестовали в России за наемничество

      Капризов дал совет желающим уехать из России хоккеистам

      41-летняя Юлия Снигирь снялась без макияжа

      В МИД России рассказали о сотрудничестве с Афганистаном

      В российском городе задержали начальника департамента мэрии за махинации

      F-35 ВВС США вооружили крылатыми ракетами JSM

      Украинцы рассказали об ухудшении ситуации с демократией и экономикой в стране

      Волочкова оценила идею о введении дресс-кода для артистов

      Канадский стартап привлек миллионы долларов для уничтожения «вечных химикатов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше