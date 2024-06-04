Турция захотела присоединиться к БРИКС

Глава МИД Фидан заявил о намерении Турции присоединиться к БРИКС

Турция хотела бы присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на министерской встрече в России. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, сообщает South China Morning Post (SCMP).

«Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году», — отметил дипломат.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства в ходе мероприятия в Пекине подчеркнул, что рассчитывает посетить встречу министров БРИКС в России, чтобы обсудить возможность присоединения входящей в НАТО Турции.

Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал отметил, что БРИКС должен расширяться при согласии всех стран-членов, входящих в клуб. С соответствующим заявлением он выступил в ответ на вопрос о том, как Нью-Дели оценивает стремление Таиланда стать членом объединения.