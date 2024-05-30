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16:24, 30 мая 2024Мир

В МИД Индии назвали условие расширения БРИКС

МИД Индии: БРИКС должен расширяться при согласии всех его членов

Фото: Alet Pretorius / Reuters

БРИКС должен расширяться при согласии всех стран-членов, входящих в клуб. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, передает РИА Новости.

«Что касается членства в БРИКС, то это решает группа. И группа принимает решение, основываясь на определенных критериях, которые она установила. Таким образом, если группа примет решение о расширении членства в той или иной стране или рассмотрит конкретную страну, группа это сделает», — рассказал дипломат.

С соответствующим заявлением Джайсвал выступил в ответ на вопрос о том, как Нью-Дели оценивает стремление Таиланда стать членом объединения.

28 мая кабинет министров Таиланда одобрил проект документа о намерении вступления в БРИКС. В письме кабмина отмечается, что подобная инициатива позитивно отразится на международном авторитете страны, а также расширит возможности стран-участниц объединения.

Также 27 февраля посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука заявлял, что вступление в клуб рассматривают 25 стран. На данный момент членами объединения являются девять государств, а именно Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

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      Максим Габриелян
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