Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:01, 27 февраля 2024Мир

Названо число ожидающих вступления в БРИКС стран

Посол ЮАР в России Макетука: присоединения к БРИКС ожидают 25 стран
СюжетСаммит стран БРИКС

25 стран ожидают присоединения к БРИКС, на саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены. Такое число в интервью ТАСС назвал посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука.

По его оценке, к октябрьскому саммиту в Казани кандидаты на присоединение будут вне всяких сомнений, и «вопрос расширения все еще будет стоять перед БРИКС в обозримом будущем». Однако «все равно не будет возможности принять оставшиеся страны», это должно происходить постепенно, подчеркнул посол.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в скором времени вступит в состав БРИКС.

На данный момент членами объединения являются девять государств, а именно Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египт и Эфиопия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Американские военные опубликовали свод данных о российских войсках

      Объявленный в розыск украинский депутат нашелся в Израиле в должности риэлтора

      Названо число ожидающих вступления в БРИКС стран

      Парень раскрыл родителям своей девушки правду о ней и столкнулся с критикой

      Во Франции назвали противоречивым молчание Европы о сносе памятников на Украине

      В России начали закрываться оставшиеся магазины LG и Sony

      Кулеба призвал уехавших украинцев вернуться домой для защиты страны

      Россиянин описал один город Европы словами «большое разочарование»

      В Дубае отменили концерт Бориса Гребенщикова

      Эскортница назвала себя «грязной» и рассказала о своих клиентах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше