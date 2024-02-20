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09:28, 20 февраля 2024Мир

Мадуро заявил о вступлении Венесуэлы в БРИКС в скором времени

Мадуро заявил о скором вступлении Венесуэлы в БРИКС

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Венесуэла в скором времени вступит в состав БРИКС. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает ТАСС.

«Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС», — подчеркнул он.

По словам лидера республики, новый мир с БРИКС уже существует и необратим. Мадуро отметил, что он пришел на смену «старому колониальному миру с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства».

Ранее президент Венесуэлы заявил, что Россия побеждает Запад в развязанном им же конфликте на Украине. Он уточнил, что «эта война оказалась невыносима для США».

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      Дарья Балацкая
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