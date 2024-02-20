Президент Венесуэлы заявил о победе России над Западом на Украине

Президент Венесуэлы Мадуро: Россия наносит поражение Западу на Украине

Россия наносит поражение Западу в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своей телепередаче «С Мадуро +».

По его словам, экономика России укрепилась и страны Запада терпят поражение на поле боя. «Запад, НАТО довели Украину до войны, и эта война оказалась невыносима для США», — сказал глава государства.

В январе Мадуро назвал БРИКС объединением, обладающим мощным экономическим потенциалом. «БРИКС — это будущее человечества, это экономическая мощь с влиятельным банком», — оценил Мадуро организацию.