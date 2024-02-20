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09:03, 20 февраля 2024Мир

Президент Венесуэлы заявил о победе России над Западом на Украине

Президент Венесуэлы Мадуро: Россия наносит поражение Западу на Украине
СюжетРоссия и НАТО:
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Россия наносит поражение Западу в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своей телепередаче «С Мадуро +».

По его словам, экономика России укрепилась и страны Запада терпят поражение на поле боя. «Запад, НАТО довели Украину до войны, и эта война оказалась невыносима для США», — сказал глава государства.

В январе Мадуро назвал БРИКС объединением, обладающим мощным экономическим потенциалом. «БРИКС — это будущее человечества, это экономическая мощь с влиятельным банком», — оценил Мадуро организацию.

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      Марина Совина
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