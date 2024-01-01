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23:47, 1 января 2024Мир

Мадуро оценил влиятельность БРИКС

Мадуро назвал БРИКС будущим человечества
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Reuters

БРИКС, союз Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии, является будущим человечества, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Le Monde diplomatique.

Он назвал объединение обладающим мощным экономическим потенциалом. «БРИКС — это будущее человечества, это экономическая мощь с влиятельным банком», — оценил Мадуро организацию.

В мае Мадуро по итогам встречи с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил о желании страны вступить в БРИКС.

Как отметил венесуэльский лидер, БРИКС сформирована из «пяти могущественных стран и теперь трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира, (именно) мира, кооперации». Политик желает, чтобы его страна «сопровождала построение этой новой архитектуры и глобальной политики».

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      Марина Совина
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