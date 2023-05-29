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21:10, 29 мая 2023Мир

Мадуро заявил о желании Венесуэлы вступить в БРИКС

Президент Венесуэлы Мадуро заявил о желании страны вступить в БРИКС
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Carlos Becerra / Getty Images

Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил о желании страны вступить в БРИКС. Заявление транслировалось в его Twitter-аккаунте.

«Если спросят Венесуэлу, желаете ли вы в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла говорит "да", мы хотели бы быть частью БРИКС и сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики"», — сказал Мадуро.

Как отметил венесуэльский лидер, БРИКС сформирована из «пяти могущественных стран и теперь трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира, (именно) мира, кооперации».

Ранее в Бразилии предложили создать единую валюту БРИКС для последующего отказа от доллара. Стало известно, что Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ желают присоединиться к БРИКС. Также посол Аргентины в России Эдуардо Суайн допустил, что страна может вступить в БРИКС по итогам встречи группы, которая пройдет в ЮАР в августе.

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    Марина Совина
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