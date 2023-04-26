Аргентина допустила вступление в БРИКС

Посол Аргентины в России Эдуардо Суайн допустил вступление страны в БРИКС

Посол Аргентины в России Эдуардо Суайн допустил, что страна может вступить в БРИКС. Его слова на полях Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге передает ТАСС.

Суайн допустил, что вступление в БРИКС может произойти по итогам встречи группы, которая пройдет в ЮАР в августе. «Я пока не уверен, как все будет, и даже если этого не произойдет на этой встрече, то уже само приглашение туда — большой шаг для нас», — сказал он.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что аргентинский бизнес интересуется продолжением сотрудничества с Россией, несмотря на санкции Запада. В то же время дипломат отметил, что в настоящее время наблюдается переходный период, связанный с санкциями против России. Он сопровождается опасением вторичных санкций США, а также проблемами в сфере логистики и трансграничных банковских переводов, период.