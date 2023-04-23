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01:10, 23 апреля 2023Россия

Посол заявил о заинтересованности бизнеса Аргентины сотрудничеством с Россией

Посол Феоктистов: бизнес в Аргентине интересуется проектами с Россией, несмотря на санкции

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Аргентинский бизнес интересуется продолжением сотрудничества с Россией, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщил посол России в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов, пишет РИА Новости.

По его словам, компании двух стран все равно сохраняют интерес к продолжению взаимодействия. В то же время дипломат отметил, что в настоящее время наблюдается переходный период, связанный с санкциями против России. Он сопровождается опасением вторичных санкций США, а также проблемами в сфере логистики и трансграничных банковских переводов, период. Феоктистов отметил, что аргентинский бизнес оказался в подвешенном состоянии, не понимая, как на практике выстраивать взаимоотношения.

Посол также напомнил, что был воссоздан совет предпринимателей России и Аргентины. «Мы считаем, что он объединил неравнодушных аргентинских бизнесменов, которые нацелены на то, чтобы сейчас, в новых условиях, не боясь ничего, продолжать делать бизнес с Россией», — сказал он.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении продолжать диалог с Россией, несмотря на позицию его страны по отношению к конфликту на Украине.

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Марина Совина
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