Президент Аргентины заявил о намерении продолжать диалог с Россией

Президент Аргентины Фернандес: продолжаем диалог с РФ, несмотря на позицию по Украине

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о намерении продолжать диалог с Россией, несмотря на позицию его страны по отношению к конфликту на Украине, в беседе с изданием Folha de Sao Paolo.

По словам Фернандеса, он никогда не прекращает общение с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что последний их разговор состоялся после победы Аргентины в Чемпионате мира по футболу. «Я еще раз заявил, что надо сесть [за стол переговоров], чтобы решить этот вопрос [с Украиной]», — добавил он.

19 декабря Владимир Путин рассказал, что после завершения финала ЧМ-2022 по футболу не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту Аргентины и поздравить его. Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.