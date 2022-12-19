Путин рассказал о невозможности удержаться от звонка лидеру Аргентины после ЧМ
Президент России Владимир Путин рассказал, что смотрел финальную игру чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции со счета 2:2. Его слова приводит ТАСС.
«Что касается футбольного матча, я смотрел вторую половину с того момента, когда счет уже был 2:2. Дополнительное время смотрел», — заявил российский лидер.
Он добавил, что после завершения финала ЧМ-2022 по футболу не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту Аргентины и поздравить его.
18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.