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06:17, 24 мая 2023Интернет и СМИ

Бразилия предложила создать единую валюту БРИКС из-за США

AgoraVox: в Бразилии предложили создать единую валюту БРИКС для отказа от доллара

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Бразилии предложили создать единую валюту БРИКС для последующего отказа от доллара. Об этом написало французское издание AgoraVox.

«Использование доллара становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении двух основных стран БРИКС — России и Китая», — выразил свое мнение обозреватель Александр Лемуан.

По его словам, вопрос о создании валюты актуален из-за расширения союза. Таким образом, Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ высказались о желании присоединиться к БРИКС.

ЮАР и Бразилия предложили ввести общую валюту из-за сильной зависимости от доллара, подчеркнул Лемуан. Политики также считают, что западные санкции мешают вести потенциально выгодное сотрудничество с Россией и Китаем.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дедолларизация мировой экономики уже началась, причем это наблюдается уже не только концептуально, но и на практике. Позицию России в этом вопросе разделяют многие страны.

По словам дипломата, в рамках БРИКС «Бразилия уже предложила всерьез рассмотреть задачи ограждения финансовых расчетов в рамках этого объединения».

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Марина Совина
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