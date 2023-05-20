Глава МИД России Лавров заявил о начале практической дедолларизации мировой экономики

Дедолларизация мировой экономики уже началась, причем это наблюдается уже не только концептуально, но и на практике. Позицию России в этом вопросе разделяют многие страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что у Москвы «немало союзников, немало единомышленников», сообщает в субботу, 20 мая, РИА Новости.

«В рамках БРИКС Бразилия уже предложила всерьез рассмотреть на предстоящем в августе саммите задачи ограждения финансовых расчетов в рамках этого объединения, ограждения деятельности нового банка развития от злоупотребления сохраняющейся, пока еще, роли доллара», — рассказал он.

Глава МИД добавил, что в этом отношении выдвигаются и многие другие инициативы.

Ранее сообщалось, что в Китае обвинили США в усугублении процесса дедолларизации, в ходе которого американская валютная система оказалась под угрозой. Как указали журналисты CCTV, падение статуса США в международной торговле говорит о том, что доллар потерял свою незаменимость. Кроме того, Вашингтон подталкивает другие страны к сокращению использования американской валюты, отмечает телеканал.