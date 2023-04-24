Китай обвинил США в усугублении процесса дедолларизации в мире

CCTV: санкции США против России стали угрозой для американской валютной системы

Санкции США против России (так называемая «финансовая бомба») вызвали резкую реакцию во всем мире. Таким образом, Штаты сами виноваты в усугублении процесса дедолларизации, американская валютная система оказалась под угрозой, сообщил китайский телеканал CCTV.

«Снижение статуса Америки в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции», — отмечается в материале.

Журналисты указали, что падение статуса США в международной торговле говорит о том, что доллар потерял свою незаменимость. Кроме того, Вашингтон подталкивает другие страны к сокращению использования американской валюты, отмечает телеканал.

Начавшееся в 2017 году снижение мировых долларовых резервов «ничему не научило» США. Вашингтон, опираясь на свое доминирующее положение, превратил финансовую систему в «оружие», считают в Китае.

Однако страны будут стремиться укреплять автономию и пытаться обеспечить собственную экономическую безопасность. Журналисты отметили, что «дедолларизация охватила планету».

19 апреля заместитель главы МИД России Александр Панкин назвал дедолларизацию трендом и заявил, что этот процесс уже запущен. При этом дипломат отметил, что не знает, исчезнет ли американская валюта совсем. Панкин не стал отрицать, что позиции американской валюты сильны в мировой экономике, а также отметил, что доллар — не только финансовый инструмент.

