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03:48, 24 апреля 2023Интернет и СМИ

Китай обвинил США в усугублении процесса дедолларизации в мире

CCTV: санкции США против России стали угрозой для американской валютной системы
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Санкции США против России (так называемая «финансовая бомба») вызвали резкую реакцию во всем мире. Таким образом, Штаты сами виноваты в усугублении процесса дедолларизации, американская валютная система оказалась под угрозой, сообщил китайский телеканал CCTV.

«Снижение статуса Америки в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции», — отмечается в материале.

Журналисты указали, что падение статуса США в международной торговле говорит о том, что доллар потерял свою незаменимость. Кроме того, Вашингтон подталкивает другие страны к сокращению использования американской валюты, отмечает телеканал.

Начавшееся в 2017 году снижение мировых долларовых резервов «ничему не научило» США. Вашингтон, опираясь на свое доминирующее положение, превратил финансовую систему в «оружие», считают в Китае.

Однако страны будут стремиться укреплять автономию и пытаться обеспечить собственную экономическую безопасность. Журналисты отметили, что «дедолларизация охватила планету».

19 апреля заместитель главы МИД России Александр Панкин назвал дедолларизацию трендом и заявил, что этот процесс уже запущен. При этом дипломат отметил, что не знает, исчезнет ли американская валюта совсем. Панкин не стал отрицать, что позиции американской валюты сильны в мировой экономике, а также отметил, что доллар — не только финансовый инструмент.

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Марина Совина
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