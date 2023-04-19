В МИД России дедолларизацию назвали трендом

Замглавы МИД России Панкин заявил, что процесс дедолларизации запущен

Заместитель главы МИД России Александр Панкин назвал дедолларизацию трендом и заявил, что этот процесс уже запущен. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас многие страны становятся крепче, сильнее, и, соответственно, к их валютам больше доверия», — подчеркнул Панкин. Однако отметил, что не знает, исчезнет ли американская валюта совсем. «Век доллара я не берусь просчитать. Но у каждой доминирующей валюты есть свой век жизни», — констатировал он.

Дипломат не стал отрицать, что позиции американской валюты сильны в мировой экономике, а также отметил, что доллар — не только финансовый инструмент. «Американская политика подкрепляет его другими типами зависимостей, сеть отношений в военно-политической сфере, экономической и так далее», — пояснил он.

Ранее эксперт в области геополитики Рено Жирар назвал отказ от доллара в мировых экономических отношениях необратимым процессом. По его словам, происходит неизбежная дедолларизация мира, и она может закончиться в одночасье.