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02:23, 4 апреля 2023Экономика

Во Франции предрекли неизбежную мировую дедолларизацию

Обозреватель Le Figarо Жирар: США превратили доллар в орудие политического давления

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Отказ от доллара в мировых экономических отношениях является необратимым процессом, который, в частности, объясняется использованием Вашингтоном своей валюты в качестве средства давления на другие государства, заявил обозреватель, эксперт в области геополитики Рено Жирар. Об этом пишет Le Figaro.

По его словам, происходит неизбежная дедолларизация мира, и она может закончиться в одночасье. «Превратив свою валюту в орудие политического давления на другие государства, американцы, сами того не желая, запустили всемирное движение за свержение короля-доллара», — предрек эксперт.

Ранее аналитик Олег Сыроваткин рассказал, что Соединенные Штаты могут отказаться от доллара, если увидят в этом очевидную выгоду. По его словам, сегодня существуют риски, связанные с владением американской валютой и номинированными в ней активами.

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Марина Совина
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