Аналитик назвал возможную причину отказа США от доллара

Аналитик Сыроваткин заявил, что США откажутся от доллара, если увидят в этом выгоду

Соединенные Штаты могут отказаться от доллара, если увидят в этом очевидную выгоду. Возможную причину отказа от валюты назвал аналитик Олег Сыроваткин агентству «Прайм».

По его словам, сегодня существуют риски, связанные с владением американской валютой и номинированными в ней активами. В первую очередь, власти могут в любой момент их заморозить. Кроме того, в банковской системе Штатов назревает кризис, который может вынудить ФРС прервать цикл повышения процентной ставки, отметил аналитик. В этой ситуации доллар может обесцениться, а ситуация выйти из-под контроля, отметил эксперт.

«Со временем заменить доллар могла бы какая-то новая региональная валюта, например, общая для США и Канады. Это соответствовало бы глобальным трендам», — заявил Сыроваткин.

При этом, по его мнению, даже масштабный коллапс национальной валюты совсем необязательно заставит страну от нее отказаться. Аналитик привел в пример Зимбабве. В 2009 году государство отказалось от зимбабвийского доллара и перешло на доллары США, фунты стерлингов и валюты соседних государств. Такой отказ Зимбабве был следствием катастрофического провала денежно-кредитной политики в стране, объяснил эксперт.

По мнению Сыроваткина, сейчас в Штатах ничего подобного не происходит. Если Вашингтон решит перейти на другую валюту, то этот шаг будет добровольным, а не вынужденным. Но для перехода на наднациональную валюту США должны увидеть очевидные преимущества такого шага.

Ранее сообщалось, что за неделю, завершившуюся 15 марта, американские банки заняли у Федеральной резервной системы США рекордные 164,8 миллиарда долларов. За неделю до этого объем заимствований составлял 4,58 миллиарда долларов. Предыдущий максимум пришелся на финансовый кризис 2008 года, тогда сумма была в полтора раза меньше — 111 миллиардов.

Банковский кризис в США развернулся после падения Silicon Valley Bank, занимавшегося 16 место по величине активов в стране. Крах стал крупнейшим за 15 лет.