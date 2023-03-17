Американские банки заняли у ФРС рекордную сумму

Банки США за неделю заняли у Федерального резерва рекордные 164,8 миллиарда долларов

За неделю, завершившуюся 15 марта, американские банки заняли у Федеральной резервной системы (ФРС) США рекордные 164,8 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная регулятором.

За неделю до этого объем заимствований составлял 4,58 миллиарда долларов. Предыдущий максимум пришелся на финансовый кризис 2008 года, тогда сумма была в полтора раза меньше — 111 миллиардов.

Подавляющая часть рекордной суммы, 152,85 миллиарда долларов, взята через дисконтное окно (механизм, предлагающий краткосрочные займы коммерческим банкам) на срок до 90 дней. Деньги срочно понадобились кредитным организациям для поддержания ликвидности.

Банковский кризис в США развернулся после падения Silicon Valley Bank, занимавшегося 16 место по величине активов в стране. Крах стал крупнейшим за 15 лет. Вскоре после этого закрылся еще один крупный банк — Signature Bank, а остальные финансовые организации столкнулись резким оттоком средств со вкладов и падением акций.

На этом фоне американские регуляторы запустили программу экстренного кредитования банковского сектора (BTFP). По оценке JPMorgan, ФРС может предоставить ликвидность на сумму около двух триллионов долларов.

Эксперты расходятся в оценках дальнейшего развития событий и возможности повторения мирового финансового кризиса. Президент США Джо Байден заявил, что банковская система страны находится в безопасности. В комментарии «Ленте.ру» экономист Михаил Беляев также заметил, что проблемы возникли у отдельных банков, а не у всей системы, поэтому ничего критического ни американской, ни международной финансовой системе не грозит.

Тем не менее рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз для банковской системы США со стабильного на негативный, а стоимость нефти упала более чем на десять процентов из-за опасений по поводу последствий кризиса и возможного сокращения спроса на сырье.