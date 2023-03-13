Байден заверил американцев в безопасности банковской системы США

Байден заявил о безопасности банковской системы США на фоне краха SVB и Signature Bank

Президент США Джо Байден заверил американцев в безопасности банковской системы страны и подчеркнул, что все депозиты по-прежнему доступны клиентам в случае необходимости. Его слова в ходе выступления, посвященного краху банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, приводит ТАСС.

Байден также пообещал, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем в банковской сфере. По его словам, руководство обанкротившихся организаций будет уволено и привлечено к ответственности.

Silicon Valley Bank был закрыт регуляторами штата Калифорния 10 марта. Он стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB потерпел крах в связи с ростом учетной ставки ФРС США, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Финансовых проблем банку добавило и массовое изъятие депозитов клиентами. По данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), все застрахованные вклады SVB перевели в новую организацию — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

На фоне финансовых проблем SVB четыре крупнейших по размеру активов американских банка — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo — подешевели на 52,4 миллиарда долларов за один день, 9 марта. Инвесторы стали распродавать их акции, так как все четыре, как и SVB, вкладывались в долгосрочные ценные бумаги, включая казначейские бонды. Позже, 12 марта «из-за системных рисков» власти США закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank.

Крах банка может повлиять на ситуацию во всем банковском секторе США и привести к банкротству других кредитных организаций страны, а также к проблемам более глобального масштаба, предупреждают эксперты. На фоне краха Silicon Valley усилилась волатильность на нефтяном рынке, курс доллара перешел к снижению, а крупнейшие криптовалюты начали резко укрепляться.

