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05:57, 13 марта 2023Экономика

В США закрыли Signature Bank из-за системных рисков после краха SVB

Нью-йоркский банк Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха SVB

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Нью-йоркский Signature Bank в воскресенье, 12 марта, закрыли из-за системных рисков после краха банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом говорится в совместном заявлении Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

Все вкладчики Signature Bank, как и в случае с SVB, будут иметь полный доступ к своим вкладам, а налогоплательщик не понесет никаких убытков. Высшее руководство банка отстранили от должности.

Ведомства подчеркнули, что американская банковская система остается устойчивой во многом благодаря реформам, проведенным после финансового кризиса 2008 года.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в понедельник, 13 марта, выступит с заявлением и ответит на вопросы по «банковскому кризису».

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. SVB — крупнейший разорившийся банк со времен кризиса 2008 года. По данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы Калифорнии закрыли SVB, а все застрахованные вклады перевели в новую организацию — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

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Марина Совина
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