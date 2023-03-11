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11:03, 11 марта 2023Экономика

Крупнейший со времен кризиса 2008 года банк США обанкротился

В США Silicon Valley Bank обанкротился и стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет

Фото: Michaela Vatcheva / Reuters

Американский банк Silicon Valley Bank (SVB) обанкротился — SVB стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. Об этом пишет Bloomberg.

Обанкротившийся банк находился на 16-м месте по величине среди банков Соединенных Штатов и был одним из самых узнаваемых кредиторов в отрасли технологических стартапов. Сообщается, что годом ранее его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно росла.

После закрытия Silvergate Bank инвесторы на фоне обеспокоенности на рынке начали стремительную продажу отраслевых акций — в частности, они начали избавляться от акций банков-аналогов SVB. Помимо этого, в марте клиенты SVB начали снимать со счетов большое число средств, из-за чего банк принял экстренные меры.

В Минфине США на фоне банкротства крупнейшего американского банка заверили, что финансовая система страны устойчива, пишет Bloomberg. Так же на случившееся отреагировали в Белом доме, отметив, что с 2008 года финансовая система Соединенных Штатов значительно изменилась.

Ранее Financial Times подсчитала, что на фоне финансовых проблем Silicon Valley Bank четыре крупнейших по размеру активов американских банков — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo — подешевели на 52,4 миллиарда долларов за один день.

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Анастасия Шейкина
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