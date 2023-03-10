Четыре крупнейших банка США подешевели на десятки миллиардов за день

FT: четыре крупнейших банка США потеряли $52,4 млрд стоимости за день

Четыре крупнейших по размеру активов американских банков — JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo — подешевели на 52,4 миллиарда долларов за один день, подсчитала Financial Times. Распродажу их акций спровоцировали финансовые проблемы небольшого калифорнийского банка Silicon Valley Bank.

Silicon Valley привлекал депозиты от венчурных фондов и кредитовал технологические стартапы, покупая их облигации. На фоне роста ключевой ставки в США инвесторы стали забирать средства из банка, чтобы переложить их в более доходные активы, что привело Silicon Valley к дефициту ликвидности. Кроме того, банку стало невыгодно держать облигации с низкой доходностью в то время, как после повышения ставки на рынке появлялись долговые бумаги с более высоким купонным доходом.

Эти факторы побудили Silicon Valley избавиться от части своего портфеля облигаций, несмотря на ожидавшийся убыток. 8 марта банк сообщил, что потерял около 1,8 миллиарда долларов при продаже ценных бумаг на 21 миллиард долларов. Чтобы восстановить капитал, Silicon Valley объявил допэмиссию акций на 1,75 миллиарда долларов. Рынок негативно отреагировал на такое решение, усомнившись, что привлечение средств выведет банк из кризиса. Инвесторы обеспокоились, что на деятельности Silicon Valley может сказаться еще один фактор — ухудшение состояния IT-стартапов, которые он кредитовал. В итоге 9 марта акции банка рухнули на 60 процентов — до самого низкого уровня с 2016 года. На премаркете 10 марта его бумаги потеряли еще 34 процента.

Портфели облигаций держат и другие банки США, в том числе самые крупные. Многие из них вкладывали в долгосрочные ценные бумаги, включая казначейские бонды, средства, полученные от притока депозитов в пандемию. Кризис Silicon Valley спровоцировал на рынке опасения, что другие банки, вложившиеся в долговые бумаги, повторят его судьбу.

Панике среди инвесторов поспособствовал и недавний крах другого американского банка — Silvergate. Большинство его клиентов составляли криптовалютные фирмы, которые еще в 2022 году начали массово забирать свои депозиты, чтобы преодолеть кризис в крипоотрасли, спровоцированный банкротством криптобиржи FTX. Чтобы вернуть ликвидность, Silvergate также пришлось продать свои ценные бумаги с убытком. 8 марта банк объявил о планах по свертыванию операций и ликвидации.

«Поскольку влияние краха FTX продолжает распространяться за пределы отрасли, сегодня мы видим, что может произойти, когда банк чрезмерно полагается на рискованный и волатильный сектор, такой как криптовалюты», — приводит FT слова председателя банковского комитета Сената Шеррода Брауна.

Как пишет Bloomberg, эти два случая объединяет то, что вкладчики решили быстро забрать свои деньги из банков, однако последствия их действий вскрыли более серьезную проблему, охватывающую весь банковский сектор. Из-за роста процентных ставок кредитные организации оказались нагружены низкодоходными облигациями, которые не могут быстро продать без потерь, поэтому массовое изъятие вкладов клиентами чревато формированием порочного цикла.