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04:56, 13 марта 2023Мир

Байден выступит с заявлением по «банковскому кризису»

СNN: президент США Байден 13 марта выступит с заявлением по «банковскому кризису»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент США Джо Байден в понедельник, 13 марта, выступит с заявлением и ответит на вопросы по «банковскому кризису». Об этом сообщает СNN.

«Завтра утром я выступлю с обращением о том, как мы будем поддерживать устойчивой банковскую систему для защиты исторического экономического восстановления», — заявил американский лидер.

Байден заявил, что по его указанию министр финансов США Джанет Йеллен и его главный экономический советник Лаэль Брейнард работали с финансовыми регуляторами, чтобы обеспечить предприятиям, пострадавшим от банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank, доступ к своим вкладам.

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. SVB — крупнейший разорившийся банк со времен кризиса 2008 года.

Ранее сообщалось, что администрации президента США Байдена грозит кризис банковской системы, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank до того, как откроются отделения.

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Юлия Мискевич
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