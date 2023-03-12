Стало известно об угрозе кризиса банковской системы администрации Байдена

Axios: администрации президента США Байдена грозит кризис банковской системы

Администрации президента США Джо Байдена в скором времени грозит кризис банковской системы. Об этом стало известно изданию Axios.

По информации издания, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank (SVB) до того, как завтра откроются отделения, кабмин столкнется с катастрофическим кризисом. По данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы Калифорнии закрыли SVB, а все застрахованные вклады перевели в новую организацию — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Отмечается, глава Минфина США Джанет Йеллен 10 марта встретилась с представителями регулирующих органов и понадеялась, что они смогут урегулировать ситуацию с SVB.

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. SVB — крупнейший разорившийся банк со времен кризиса 2008 года. В прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно росла. В Минфине США заверили, что финансовая система страны устойчива. Миллиардер Илон Маск допустил покупку банка.