США предупредили об угрозе краха экономики из-за банкротства SVB

Билл Экман: США столкнутся с экономическим кризисом из-за банкротства Silicon Valley Bank

Банкротство американского банка Silicon Valley Bank (SVB), о котором стало известно в пятницу, 10 марта, угрожает США серьезным финансовым кризисом, предупреждает основатель хедж-фонда Pershing Square Билл Экман. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Миллиардер подчеркнул, что у американских властей есть 48 часов, чтобы не допустить «крах экономики» страны. Это может произойти, если до открытия рынков в понедельник, 13 марта, правительство не обеспечит гарантию на депозиты SVB.

Другие эксперты отмечают, что проблемы банка могут повлиять на ситуацию во всем банковском секторе США и привести к банкротству других кредитных организаций страны, а также к проблемам более глобального масштаба. На фоне краха Silicon Valley усилилась волатильность на нефтяном рынке, курс доллара перешел к снижению, а крупнейшие криптовалюты начали резко укрепляться.

Причины банкротства

О том, что Silicon Valley был закрыт, сообщил Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (CDFPI). СМИ сразу же нарекли SVB крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года, когда обанкротившийся Washington Mutual спровоцировал мировой кризис. Калифорнийский банк находился на 16-м месте по величине среди банков США и был одним из самых узнаваемых кредиторов в отрасли технологических стартапов.

Крах организации был вызван большим количеством скопившихся за последние два года проблем. Окончательно банк погубил резкий отток клиентов на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США — за один день они забрали 42 миллиарда долларов со своих счетов, чтобы переложить средства в более доходные активы. Торги акциями SVB были приостановлены после падения на 66 процентов на предварительных торгах.

Проблемы банка начались после того, как он разместил депозиты в ипотечные облигации и казначейские облигации США с длительным сроком погашения, сумма составила 91 миллиард долларов. В то же время ФРС начала быстро повышать ключевую процентную ставку для сдерживания инфляции, вследствие чего ценные бумаги стали обесцениваться. В результате сейчас они стоят на 15 миллиардов меньше, чем в момент покупки американским банком.

Реакция властей и бизнеса

В Минфине США на фоне банкротства калифорнийского банка заверили, что финансовая система страны устойчива, а в Белом доме подчеркнули, что она значительно изменилась с кризиса 2008 года. 13 марта президент США Джо Байден выступит с обращением по вопросу финансовой защиты банковской системы страны.

Американская банковская система надежна и хорошо капитализирована заявила министр финансов США Джанет Йеллен

12 марта министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что власти отказываются спасать обанкротившийся SVB, но готовы помочь вкладчикам. В тот же день банковские регуляторы США — ФРС, Минфин и Корпорация по страхованию вкладов (FDIC) обнародовали план действий, согласно которому клиенты банка получат около 15 процентов от суммы вкладов в пределах страхового покрытия в 250 тысяч долларов. Все застрахованные вклады будут переведены в новую организацию — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Однако держатели акций и облигаций своих вложений в скором времени лишатся.

До объявления банкротства банк с убытком распродавал портфель облигаций, а также пытался привлечь дополнительные 2,25 миллиарда долларов и найти покупателя. Одним из них мог стать предприниматель Илон Маск, 11 марта он написал в своем аккаунте в Twitter, что «открыт» для этой идеи.

Влияние в США и за рубежом

Крах банка непосредственно скажется на политике ФРС — эксперты больше не прогнозируют, что регулятор повысит ставку на следующей неделе. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала до 4,34 процента, приблизившись к самому резкому трехдневному падению с октября 1987 года, когда «черный понедельник» ошеломил рынки.

Кризис SVB также спровоцировал на рынке опасения, что другие банки, вложившиеся в долговые бумаги, тоже могут обанкротиться. Беспокойства подтвердились уже 12 марта, когда Минфин США сообщил о закрытии нью-йоркского Signature Bank из-за системных рисков после краха Silicon Valley.

Разорение американского банка также угрожает банковскому сектору Великобритании. 11 марта более 200 руководителей местных технологических компаний обратились к правительству страны с просьбой принять меры в связи с банкротством SVB. Они подчеркнули, что многие компании оказались под угрозой, поскольку работали с британским подразделением банка.