Илон Маск допустил покупку одного из крупнейших банков-банкротов США Silicon Valley Bank

Американский миллиардер Илон Маск допустил покупку банка Silicon Valley Bank (SVB) — одного из крупнейших разорившихся банков за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. Об этом бизнесмен написал в Twitter.

«Я открыт для этой идеи», — ответил Маск пользователю соцсети, предложившему миллиардеру купить SVB и сделать его электронным банком.

О банкротстве Silicon Valley Bank сообщалось ранее в субботу, 11 марта. Обанкротившийся банк находился на 16-м месте по величине среди банков Соединенных Штатов и был одним из самых узнаваемых кредиторов в отрасли технологических стартапов.

В Минфине США на фоне банкротства SVB заверили, что финансовая система страны устойчива. Так же на случившееся отреагировали в Белом доме, отметив, что с 2008 года финансовая система Соединенных Штатов значительно изменилась.