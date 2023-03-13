Курс криптовалют резко вырос после обвала на прошлой неделе

Криптовалюты выросли после обвала на прошлой неделе из-за действий властей США

Крупнейшие криптовалюты начали резко укрепляться после того, как власти США объявили о своих планах действия на фоне краха банка Silicon Valley Bank (SVB). По состоянию на утро понедельника, 13 марта, биткоин вырос на 10 процентов, до 22,43 тысячи долларов, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

Стейблкоин USDC практически восстановился до уровня привязки к доллару (0,98 доллара), хотя в субботу падал до уровня 0,88 доллара. Этому поспособствовало заверение компании Circle, эмитента криптовалюты, что расчеты не будут закрыты благодаря новому партнерству с Cross River Bank.

Напряженность ситуации снизило заявление Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что вкладчики SVB получат доступ к депозитам в понедельник, а вкладчики нью-йоркского Signature Bank, который был закрыт вскоре после SVB, получат компенсацию.

Обе кредитные организации специализировались на технологическом секторе, причем осенью 2022 год у Signature на криптовалюту приходилось почти четверть депозитов.

Другим шагом, обнадежившим инвесторов в криптовалюты, стало заявление Binance о конвертации остатка фонда по восстановлению отрасли в размере миллиарда долларов из своего стейблкойна BUSD в другие криптовалюты.

Банкротство Silicon Valley Bank стало крупнейшим с 2008 года. Тем не менее власти США не допускают повторения кризиса 15-летней давности, указывая, что с тех пор в стране создана система противодействия такому развитию событий. В понедельник со специальным обращением выступит президент США Джо Байден. Он должен описать меры, которые предпримет Белый дом для борьбы с банковским кризисом.