Минфин Британии призвали вмешаться на фоне банкротства Silicon Valley

The Times: Минфин Британии призвали вмешаться на фоне хаоса, вызванного банкротством SVB

Министра финансов Великобритании Джереми Ханта призвали вмешаться для предотвращения банкротств в технологическом секторе на фоне хаоса, вызванного разорением американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает издание The Times.

Как указывает газета Financial Times, свыше 200 руководителей технологических компаний Великобритании обратились к правительству страны с просьбой принять меры в связи с крахом американского банка. Они подчеркнули, что многие компании оказались под угрозой, поскольку работали с британским подразделением SVB.

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. Он является крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. Отмечается, что в прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.