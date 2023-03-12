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19:35, 12 марта 2023Экономика

В США отказались спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank

Министр финансов США Йеллен обещала помочь вкладчикам обанкротившегося SVB

Фото: Nathan Frandino / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что власти отказываются спасать обанкротившийся Silicon Valley Bank (SVB), но готовы помочь вкладчикам. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает ТАСС.

По словам министра, власти беспокоятся о вкладчиках и сосредоточены удовлетворении их потребностей. Банковская система США устойчива и после банкротства SVB эффекта домино не будет, указала она. Йеллен рассказала, что все выходные работала с банковскими регуляторами для разрешения ситуации.

Министр отметила, что власти рассматривают широкий спектр вариантов разрешения ситуации, в том числе приобретение SVB иностранным банком.

Ранее 12 марта сообщалось, что администрации президента США Байдена грозит кризис банковской системы, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank до того, как откроются отделения.

По данным Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы Калифорнии закрыли SVB, а все застрахованные вклады перевели в новую организацию — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

О банкротстве Silicon Valley Bank стало известно 11 марта. SVB — крупнейший разорившийся банк со времен кризиса 2008 года.

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Владимир Седов
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