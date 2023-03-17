Описано влияние банковского кризиса США на мировую экономику и Россию

Экономист Беляев заявил об отсутствии влияния банковского кризиса США на мировую экономику

Банковский кризис, начавшийся в США, по сути является кризисом отдельных банков, который, вероятнее всего, Штатам удастся успешно преодолеть. Ввиду этого не стоит ждать серьезных последствий ни для мировой, ни для российской экономик. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Михаил Беляев.

«Банковский кризис»

«Положение в американской экономике сейчас, действительно, не блестящее. Темпы роста затормозились, но главная проблема — это инфляция, которая произошла не из-за избытка денег, а как результат санкций в отношении России: в топливно-энергетическом секторе подскочили цены, которые и спровоцировали рост стоимости товаров», — объяснил Беляев.

Традиционным путем борьбы с инфляцией является повышение ключевой ставки. Этот способ используют и в России, его же реализовали в США, подняв ставку до 5 процентов. Проблема, по словам собеседника «Ленты.ру», оказалась в том, что американская экономика не приспособлена к таким высоким ставкам.

«В первую очередь, это отразилось на стартапах в высокотехнологичном сегменте. Они и так неустойчивы сами по себе, а тут еще их поставили в такое тяжелое финансовое положение, что многие вынуждены были закрыться. А Silicon Valley Bank обслуживал именно таких клиентов, потому банк и зашатался», — рассказал экономист.

Спустя несколько дней обанкротились еще два банка. Но и здесь проблема не в кризисе. Просто эти банки работали с обрушившейся криптовалютой. В любом случае, ФРС США быстро включилась в проблему, пообещала предоставить гарантии вкладчикам. Говорить о том, что США стоят на пороге масштабного кризиса, нельзя Михаил Беляев экономист

Влияние на мир

Беляев считает, что внутриэкономические проблемы США не повлияют на мировую экономику, поскольку финансовые организации по-прежнему продолжают выполнять свои функции, проводят платежи и расчеты, выплачивают проценты. Он добавил, что во время первых сообщений о банкротстве американский доллар, действительно, пошел вниз, но паника быстро прошла и ситуация стабилизировалась.

На России это тоже никак не скажется. Наши банки опираются на свою национальную экономику и клиентов Михаил Беляев экономист

Экономист добавил, что российские банки все еще вписаны в глобальный международный контекст, но ввиду последних событий уже незначительно. Соответственно, и влияние внутриэкономических проблем США окажется минимальным.

Напомним, 11 марта стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank. Он является крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года. Отмечается, что в прошлом году его оценивали в 40 миллиардов долларов, а его капитализация стремительно увеличивалась.

12 марта нью-йоркский Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха банка Silicon Valley Bank. Об этом говорится в совместном заявлении Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Всем вкладчикам обеих организаций пообещали предоставить полный доступ к активам.