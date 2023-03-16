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18:14, 16 марта 2023Экономика

Ведущие банки США потеряли более сотни миллиардов долларов из-за кризиса

FT: ведущие банки США потеряли $165 млрд с начала марта на фоне обострившегося кризиса

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

С начала марта рыночная капитализация шести крупнейших банков США — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13 процентов. Ведущие кредитные организации страны потеряли в общей сложности 165 миллиардов долларов, об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Инвесторы стали массово выводить средства из ценных бумаг банков из-за опасений ужесточения регуляторного надзора на фоне обострившегося банковского кризиса. Вкладчики обеспокоены, что расходы организаций вырастут из-за того, что им придется выплачивать клиентам более высокие ставки по депозитам, что, в свою очередь, приведет к сокращению прибыли.

Впрочем, продажа акций вряд ли будет продолжительной, считают аналитики. Многие инвесторы считают сложившуюся ситуацию на рынке «побочным ущербом» первоначальной паники из-за краха американского Silicon Valley Bank (SVB). Более того, инвесторы готовы продолжать вкладываться в ценные бумаги банков, поскольку стоимость акций стала более привлекательной.

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Эксперты издания отмечают, что ведущие банки страны вряд ли обанкротятся, как это произошло с калифорнийским Silicon Valley Bank, разорение которого стало крупнейшим в истории США со времен кризиса 2008 года. Наоборот, как уже отмечалось ранее, крупные кредитные организации ждет наплыв клиентов, которые забрали свои средства из мелких региональных банков.

В Минфине США утверждают, что, несмотря на волнения в секторе, банковская система страны стабильна, а депозиты вкладчиков не пострадают. Президент страны Джо Байден также заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности, а кризис не принес вреда налогоплательщикам. Глава государства добавил, что руководство обанкротившихся банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank уволят и привлекут к ответственности.

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Мария Грушко
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