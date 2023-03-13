Американский фондовый рынок обвалился

Фондовые индексы США начали день 13 марта снижением на 0,7-1%

Основные фондовые индексы США обвалились вскоре после открытия торгов 13 марта. Об этом свидетельствуют данные investing.com.

Промышленный индекс Доу-Джонса, отражающий динамику стоимости акций 30 крупнейших промышленных американских компаний из ведущих отраслей промышленности, в нижней точке падал на 0,9 процента, до 31 625 пунктов. Индекс S&P 500, рассчитывающийся на основе цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний на рынке США, опускался на 1,3 процента, до 3810 пунктов.

Индекс биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях IT-компаний, Nasdaq Composite днем 13 марта терял 1,4 процента и доходил до 10 983 пунктов. Кроме того, индекс волатильности Cboe (VIX), служащий основным индикатором волатильности акций фондового рынка США, — так называемая «шкала страха» Уолл-стрит — достиг рекордного с начала 2023 года уровня.

Союз спасения

Таким образом рынок реагирует на объявленные ранее меры по стабилизации американской банковской системы, подготовленные Федеральной резервной системой (ФРС, аналог ЦБ), Минфином и Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC) в ответ на крах двух крупных банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank. По заявлению ведомств, новые решения направлены на «защиту экономики США путем укрепления доверия населения к нашей банковской системе».

Власти заверили, что клиенты обоих банков получат доступ ко всем своим депозитам с понедельника. При этом уточняется, что кредиторы и акционеры этих организаций не смогут полностью вернуть свои вложения. Кроме того, ФРС заявила о создании в США программы банковского срочного финансирования, чтобы «помочь банкам иметь возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков».

Незадолго до открытия торгов 13 марта с комментарием по поводу закрытия банков выступил президент США Джо Байден. Он заверил граждан, что банковская система страны находится в безопасности, и пообещал, что кризис не причинит ущерба налогоплательщикам. Он подчеркнул, что руководство обанкротившихся организаций будет уволено и привлечено к ответственности.

Сегодня, благодаря оперативным действиям моей администрации в последнюю пару дней, американцы могут быть уверены в том, что банковская система в безопасности. Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся Джо Байден президент США

Байден также осудил своего предшественника Дональда Трампа за отмену регуляторных финансовых ограничений, введенных администрацией Барака Обамы после финансового кризиса 2008 года. Президент пообещал обратиться к Конгрессу и регуляторам банковского сектора с просьбой восстановить эти нормы, чтобы избежать подобных крахов кредитных организаций, а также «чтобы защитить американские рабочие места и малый бизнес».

Тем не менее вопреки обещаниям властей 13 марта акции крупных банков продолжили падение, начавшееся на предыдущей неделе. В частности, после открытия торгов акции крупнейшего по размеру активов банка США JPMorgan Chase в нижней точке опускались на 3 процента, третьего по величине Сitigroup — на 6,8 процента, свидетельствуют данные Нью-йоркской фондовой биржи.

на 3% подешевел крупнейший банк США JPMorgan Chase

Индекс доллара, отражающий отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют, упал на 0,8 процента, пишет Reuters. Аналогичные индексы фунта и евро выросли на 0,7 и 0,6 процента соответственно. Курс доллара к рублю 13 марта опускался ниже 75 рублей впервые с начала месяца.

Цепная реакция

На фоне банковского кризиса в США 13 марта обвалились и фондовые рынки европейских стран. Общеевропейский индекс Stoxx 600 в нижней точке опустился до 440,8 пункта (минус 2,86 процента), один из ведущих индексов Великобритании и Европы FTSE 100 падал до 7549,7 пункта (минус 2,5 процента), а важнейший фондовый индекс Германии DAX на момент написания материала составлял 14 988 пунктов (минус 2,88 процента).

почти 3% потеряли все главные фондовые индексы Европы

Сильно упали акции крупнейших европейских банков, в частности Deutsche Bank, — на бирже XETRA котировки снижались на 7,84 процента, до 9,83 евро за акцию. В то же время акции UniCredit на Итальянской фондовой бирже упали на 7,75 процента, до 17,18 евро. Торги ценными бумагами банка были остановлены. Акции швейцарского Credit Suisse потеряли более 15 процентов, достигнув исторического минимума. Аналогичная динамика наблюдается и с ценными бумагами британского HSBC, который купил местное подразделение разорившегося Silicon Valley Bank (SVB UK), чтобы спасти его от банкротства.

Параллельно с падением на мировых рынках снижается и российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи опустился на 0,73 процента.

Как писал ТАСС, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что прямых рисков деградации финансовой ситуации после банкротства Silicon Valley Bank в зоне евро не наблюдается, но могут быть вторичные риски, поэтому ЕК внимательно отслеживает ситуацию. При этом он предостерег от паники в условиях быстрого падения акций ведущих банков ЕС. Глава отдела глобальной макростратегии TD Securities Джеймс Росситер заявил Reuters, что волатильность на европейских рынках должна утихнуть, как только центральные банки, включая ЕЦБ, ФРС и Банк Англии, определят свои дальнейшие шаги.

Новый лидер

Из-за паники на фондовых рынках многие инвесторы поспешили переложить свои средства в традиционный актив-«убежище» — золото. Ралли в стоимости драгметалла началось еще в конце прошлой недели, а 13 марта выросли на 2,38 процента, свидетельствуют данные биржи COMEX. При этом, по данным торгов на лондонской бирже ICE, цена нефти эталонной марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 10 января, а американская нефть WTI — ниже 73 долларов за баррель.

Главным бенефициаром кризиса банковской системы стал биткоин — он неуклонно растет в цене после объявления американскими властями плана по ликвидации последствий краха Silicon Valley Bank и Signature Bank. Только в ходе торгов 13 марта он вырос на 17,8 процента, до 24,27 тысячи долларов, следует из данных площадки Coinmarketcap. Укрепляются и другие крупные криптовалюты.

на 18% вырос в цене биткоин всего за день

Если еще с одним довольно крупным банком США случится что-то подобное, это спровоцирует рост биткоина и других криптовалют, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. «Дело в том, что крах банков — это удар по традиционной финансовой сфере — это банковские инструменты, рынок ценных бумаг, драгметаллов, и, конечно, в этом случае инвесторы стремятся перевести свои капиталы в другой, альтернативный формат — в частности, в криптовалюту», — объяснил он. Прогнозировать, на сколько поднимется в цене биткоин, сложно, добавляет Григорьев. Он может вырасти как на 5-10 процентов, так и в два раза.