Курс доллара опустился ниже 75 рублей на фоне банковского кризиса в США

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 13 марта, американская валюта торговалась ниже 75 рублей, свидетельствуют данные площадки. Доллар начал падать по отношению к другим валютам на фоне обострившегося банковского кризиса в США.

В нижней точке доллар опускался до 74,9 рубля. Такого уровня валюта достигла впервые с 1 марта. На момент написания материала котировки немного подскочили, до 75,08 рубля. Аналогичную динамику показывает курс евро — на минимуме цена падала почти до 80 рублей, впервые с 8 марта.

На изменения курсов валют повлияло закрытие крупнейшего банка Кремниевой долины Silicon Valley Bank (SVB) — в пятницу, 10 марта, кредитная организация обанкротилась, предвещая США повторение кризиса 2008 года. «Причина такого движения [снижения курса доллара по отношению к рублю — прим. «Ленты.ру»] в общем спаде индекса доллара. На фоне происходящих в США событий в банковском секторе локально наблюдается отток из долларов в другие валюты», — объяснил аналитик «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, пишут РИА Новости. Однако благодаря «оперативному решению проблемы» такая динамика может быть кратковременной, добавил он.

На фоне ситуации в банковском секторе США также усилилась волатильность на мировых рынках — после открытия торгов в понедельник акции крупнейших банков мира перешли к падению, поскольку появились опасения, что они повторят судьбу SVB. Например, акции крупнейшего швейцарского банка Credit Suisse рухнули почти на 11 процентов.