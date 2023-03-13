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13:06, 13 марта 2023Экономика

HSBC купит британскую «дочку» обанкротившегося американского банка за один фунт

HSBC купит британское подразделение обанкротившегося Silicon Valley Bank за один фунт

Фото: Jeff Chiu / AP

Британский банк HSBC договорился о покупке дочернего подразделения обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) в стране. Сумма сделки составит 1 фунт стрелингов. Об этом сообщил министр финансов страны Джереми Хант в своем аккаунте в Twitter.

«Сделка имеет важное стратегическое значение для нашего бизнеса в Великобритании», — заявил генеральный директор HSBC Ноэль Куинн. Он отметил, что клиенты SVB UK могут продолжать пользоваться банком как раньше, и уточнил что их вклады полностью защищены.

Приобретение банка было необходимо, чтобы британская «дочка» SVB избежала банкротства. Сделка усилит присутствие банка в секторе коммерческого банкинга и увеличит его возможности по обслуживанию инновационных и быстрорастущих компаний, в том числе в области технологий и здравоохранения, объяснил Куинн.

О том, что Silicon Valley был закрыт, 10 марта сообщил Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (CDFPI). СМИ нарекли SVB крупнейшим разорившимся банком со времен кризиса 2008 года, когда обанкротившийся Washington Mutual спровоцировал мировой кризис.

Крах банка может повлиять на ситуацию во всем банковском секторе США и привести к банкротству других кредитных организаций страны, а также к проблемам более глобального масштаба, предупреждают эксперты. На фоне краха Silicon Valley усилилась волатильность на нефтяном рынке, курс доллара перешел к снижению, а крупнейшие криптовалюты начали резко укрепляться.

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Мария Грушко
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