Байден обвинил администрацию Трампа в крахе крупных банков

Президент США Байден обвинил администрацию Трампа в крахе SVB и Signature Bank

Президент США Джо Байден обвинил в крахе Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank администрацию своего предшественника, Дональда Трампа. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на выступление действующего главы государства.

Он заявил, что к кризису в банковской сфере привела отмена Трампом регуляторных финансовых ограничений, введенных администрацией Барака Обамы после финансового кризиса 2008 года. «К сожалению, последняя администрация отменила эти правила», — сказал Байден.

Президент пообещал обратиться к Конгрессу и регуляторам банковского сектора с просьбой восстановить эти нормы, чтобы избежать подобных крахов кредитных организаций, а также «чтобы защитить американские рабочие места и малый бизнес».

В 2018 году Трамп подписал двухпартийный законопроект, который, среди прочего, ослабил регулирование деятельности банков среднего размера, таких как Silicon Valley Bank. Ранее банки, располагающие активами более чем на 50 миллиардов долларов, считались «слишком большими, чтобы обанкротиться», и поэтому подвергались множеству строгих проверок, в том числе ежегодным стресс-тестам. Закон, подписанный Трампом, освободил от таких проверок кредитные организации с активами до 250 миллиардов долларов.