В Таиланде одобрили проект о намерении страны стать членом БРИКС

Кабмин Таиланда одобрил проект документа о намерении вступления в БРИКС

Кабинет министров Таиланда одобрил проект документа о намерении вступления в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

В письме кабмина отмечается, что подобная инициатива позитивно отразится на международном авторитете страны, а также расширит возможности стран-участниц объединения.

В феврале посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука сообщил, что 25 стран ожидают присоединения к БРИКС. По его словам, на саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены. На данный момент членами объединения являются девять государств, а именно Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египт и Эфиопия.