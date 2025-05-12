Россиян предупредили о связанной с СВО «очень большой проблеме»

Военблогер Подоляка осудил практику отправки преступников на СВО вместо колонии

Отправка преступников за деньги на специальную военную операцию (СВО) вместо реального отбывания наказания в исправительных учреждениях может иметь негативные последствия. Об этом предупредил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram.

По словам Подоляки, такие граждане не принимают участие в боевых действиях. «Преступники, которые имеют нужную для этого сумму, просто перестают бояться чего бы то ни было», — заявил он.

Кроме того, отмазанные от тюрьмы, по выражению Подоляки, преступники получают статус участника СВО, и «корочкой (...) везде будут размахивать». Со временем это может превратиться в «очень большую проблему», заключил он.

Ранее стало известно о возвращении после службы в зоне СВО экс-депутата думы Мегиона (ХМАО) Лечи Арсаева. Перед этим он был признан виновным в коррупции.