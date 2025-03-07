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12:13, 7 марта 2025Россия

В России осужденный за взятку депутат вернется домой после службы в «Ахмате»

Бывший депутат из ХМАО Арсаев вернется домой после осуждения и службы в «Ахмате»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бывший депутат думы Мегиона (ХМАО) Лечи Арсаев, приговоренный к шести годам лишения свободы, вернется домой. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина был осужден по делу о даче взятки. После вступления приговора в законную силу он решил отправиться на спецоперацию. Службу мужчина проходил в одном из подразделений спецназа «Ахмат» — при этом в большинстве подобных случаев бывших заключенных направляют в один из отрядов «Шторма Z».

По словам самого Арсаева, за время службы он был дважды ранен. Мужчина уточнил, что участвовал в боевых действиях на территории Донецкой народной республики и Курской области. «Мой контракт с "Ахматом" истекает в марте, и я сейчас жду приказа об увольнении Минобороны», — рассказал боец.

В сообщении Арсаев называет своим родным городом Мегион. По данным из открытых источников, до того, как стать депутатом, он занимал должность гендиректора в одной из строительных компаний. Учился Арсаев в Чечне.

Ранее из зоны СВО вернулся житель Волгограда, осужденный за работорговлю. Он находил людей на улице, лишал их свободы, а затем «продавал» фермерам за пределами региона. После получения помилования мужчина вернулся к семье.

ЖЗЛ
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