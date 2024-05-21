Осужденный за торговлю людьми россиянин получил свободу после службы на СВО

Осужденный за работорговлю людьми волгоградец вернулся домой после службы на СВО

Осужденный за работорговлю житель Волгограда вернулся домой после службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом родственники мужчины рассказали V1.ru.

Судом было установлено, что Алексей Григорьев — так зовут горожанина — организовал бизнес по торговле людьми. Он находил людей на улице, лишал их свободы, а затем «продавал» фермерам за пределами региона. После поимки волгоградец заключил сделку со следствием и был приговорен к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы. С июля 2023 года в соцсетях мужчины стали появляться фотографии в военной форме и с оружием.

Родственники Григорьева в беседе с журналистами рассказали, что он уже вернулся домой. «С ним все в порядке, живой», — отметили они. По словам близких мужчины, после службы на СВО он вернулся в Волгоград и сейчас живем там с женой. Выйти на связь с самим экс-заключенным не удалось.

Ранее ветеран ЧВК «Вагнер», осужденный за склонение детей к суициду, провел урок в одной из подмосковных школ. Мужчина вступил в ряды ЧВК из исправительного учреждения и получил свободу после службы в зоне СВО. Занятие было проведено в октябре 2023 года, однако внимание на него в социальных сетях обратили только в апреле 2024 года.

