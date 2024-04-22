Осужденный за склонение детей к суициду вагнеровец вернулся с СВО и дал урок

Осужденный за склонение детей к суициду Глазов вернулся с СВО и дал урок в школе

Осужденный за склонение детей к суициду Александр Глазов вернулся со специальной военной операции (СВО), где он служил в составе ЧВК «Вагнер», и дал урок в школе № 1 в подмосковных Котельниках. Фотографию с мероприятия, на которой, предположительно, был запечатлен один из бывших кураторов группы для вступления в игру «Синий кит» опубликовала организация «Боевое братство» на своем сайте. Занятие в Московской области было проведено в октябре 2023 года, однако только сейчас на него обратили внимание в социальных сетях.

В комментарии к снимку отмечалось, что лектором на уроке «С чего начинается патриотизм?» выступил член воскресенского отделения «Боевого братства» Александр Глазов. На фото мужчина, замотанный в балаклаву с символикой ЧВК, стоит рядом с девочкой и держит гвоздики в руках.

Предположительно, Глазов был приговорен к 6 годам лишения свободы по части 2 статьи 110 УК России за склонение подростков к самоубийству. Его дело рассматривали в Люберецком городском суде Московской области.

По данным следствия, Глазов размещал контент для тех, кто собирается уйти из жизни. В ходе следствия выяснилось, что он просил школьников подниматься на крыши домов, перебегать железнодорожные пути перед движущимся поездом. Существование группы «Синий кит» не было доказано.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в школе появилась парта в честь военнослужащего, забившего ножом женщину.