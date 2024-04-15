В школе под Белгородом появилась парта в честь забившего ножом женщину бойца СВО

Под Белгородом в школе появилась парта в честь забившего ножом женщину военного

В Кочетовской средней школе Ивнянского района Белгородской области появилась «Парта героя» в честь погибшего выпускника Игоря Маслова, который участвовал в боях в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в группе образовательного учреждения во «ВКонтакте».

В тексте указывалось, что мужчина родился 2 августа 1989 года в городе Вязники Владимирской области. В 1995-м году семья Маслова переехала в Белгородскую область, где он и пошел в школу. Затем он окончил Белгородский политехнический колледж и трудился электриком.

В 2020-м россиянина приговорили к 12 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над собутыльницей. Маслов нанес женщине более 25 ударов ножом по шее, голове и груди за то, что та попросила покинуть ее квартиру.

В начале мая 2023 года Маслов отправился из колонии в зону боевых действий в составе штурмового отряда «Шторм Z» Минобороны России, выяснили белгородские средства массовой информации.

Ранее сообщалось, что жителя Рязани Александра Логунова, который прятал тело жены после расправы в полиэтиленовом пакете и был осужден на 11 лет тюрьмы, забрали из колонии на спецоперацию.