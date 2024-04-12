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15:33, 12 апреля 2024Россия

Прятавший тело жены после расправы в пакете россиянин ушел из колонии на СВО

YA62.ru: прятавший тело жены после расправы в пакете рязанец Логунов ушел на СВО

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Житель Рязани Александр Логунов, который прятал тело жены после расправы в полиэтиленовом пакете и был осужден на 11 лет тюрьмы, ушел из колонии на специальную военную операцию. Об этом стало известно региональному порталу YA62.ru.

Как выяснило издание, россиянин провел в местах лишения свободы чуть больше месяца после вступления приговора в законную силу.

Об «исчезновении» супруги в 2021 году Логунов объявил сам — сначала он связался с матерью женщины и сказал, что та якобы ушла два часа назад, а затем почти сразу обратился в полицию. Задержали жителя Рязани спустя год, однако по другой статье — за изготовление и распространение порнографии.

1 ноября 2023 года Железнoдорожный районный суд Рязани признaл Логунова виновным в совершении преступления. Его приговорили к 11 годам колонии строгого рeжима. Кроме того, обязали выплатить два миллиона рублей за морaльный ущерб родственникам жены.

Ранее сообщалось, что осужденный за многомиллионные взятки чиновник из Забайкальского края Иван Лисичников отправился в зону спецоперации.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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