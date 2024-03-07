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10:45, 7 марта 2024Россия

В России осужденный за многомиллионные взятки чиновник ушел на СВО из колонии

Осужденный за взятку в 166 миллионов рублей чиновник из Забайкалья уехал на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Осужденный за многомиллионные взятки чиновник из Забайкальского края Иван Лисичников отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Чита Онлайн».

В 2022 году экс-заместителя начальника управления федеральных автомобильных дорог Забайкалья приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Сумма незаконно полученного им дохода составила 166 миллионов рублей.

Лисичников ушел на СВО прямо из колонии, в которой отбывал наказание. По словам источника издания, бывший чиновник скоро уже должен вернуться домой. Идет ли речь о его помиловании после истечения определенного времени пребывания в зоне боевых действий, собеседник не уточнил.

Ранее бывший депутат Екатеринбургской городской думы и заслуженный врач Олег Кинев ушел на СВО. Мужчина был осужден за расправу над пенсионеркой. В данный момент Кинев служит военврачом в отряде «Шторм Z».

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      Алан Босиков
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